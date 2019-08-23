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حوادث

السيطرة على حريق بمستشفى الفنت بـ الفشن في بني سويف

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:42 م
حريق
حريق
محمد عبد الحليم
تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء بمركز الفشن جنوب بني سويف من السيطرة علي حريق هائل بمشتسفي الفنت القروي نتج عن إشعال النيران في الحشائش الموجودة خلف المبني دون وقوع أي خسائر.

كان العميد احمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن قد تلقي بلاغا بنشوب حريق بمستشفي قروي الفنت وعلي الفور تم ارسال سيارات الاطفاء الي المستشفي حيث تمكنت من السيطرة علي الحريق ومنع امتداد النيران الي المباني المجاورة.

وتبين من تحقيقات الشرطة ان سبب الحريق يرجع الي قيام أحد عمال المستشفي باشعال النيران في الحشائش الموجوده خلف المبني وأشتعلت النيران في الحشائش ولم يتمكن العامل من السيطرة عليها وخوفا من امتدادها لمبني المستشفي والمباني المجاورة تم استدعاء سيارات الاطفاء وتم اخماد الحريق والسيطرة عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث

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