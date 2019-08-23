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رياضة

فى مباراة ودية .. رجال يد الأهلي يفوز على الأوليمبي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:50 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
حقق الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي الفوز على نظيره، فريق الأوليمبي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم، الجمعة.

أقيمت المباراة على صالة نادي الأوليمبي بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق أداءً مميزا تحت قيادة السويدي أولا ليندجرين المدير الفني، وحقق الفوز بنتيجة 34-27.

كان الفريق قد حقق الفوز، أمس الخميس، على نظيره أصحاب الجياد، في إطار المباريات الودية التي يخوضها استعدادًا للموسم الجديد.

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