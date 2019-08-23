بقدم بديل أزارو.. صلاح محسن يسجل الهدف الأول لـ الاهلي أمام اطلع بره .. فيديو

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الاهلى من تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه فريق اطلع بره من جنوب السودان بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد الجيش ببرج العرب في إطار إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.



وسجل الهدف المهاجم صلاح محسن بالدقيقة 6 من عمر المباراة من صناعة حسين الشحات.



وتعد تلك أول مشاركة لصلاح محسن مع النادي الأهلي عقب وفاة والده ليلعب بديلا عن وليد أزارو.



وكان النادي الأهلي فاز في مباراة الإياب بأربعة أهداف دون رد والتي اقيمت الاسبوع الماضي باستاد الجيش ببرج العرب.