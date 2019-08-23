أحمد عز يبهر متابعيه بصورة جديدة.. ومتابعون: بطل تحلو بقا

نشر الفنان أحمد عز صورة جديدة له عبر انستجرام من كواليس تجسيده لشخصية رضا من فيلمه الجديد ولاد رزق 2.



ولقيت صورة أحمد عز ردودا واسعة من متابعيه عبر عبر انستجرام وجاءت بين "بطل تحلو بقي كفاية " و "الله اكبر عليك ربنا يحفظك" و "الدور يجنن والفيلم يجنن".



وشارك الفنان أحمد عز ببطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان عمرو يوسف واحمد داود وكريم قاسم ومرفت امين واحمد الفيشاوي من إخراج طارق العريان .