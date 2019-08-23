ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عز يبهر متابعيه بصورة جديدة.. ومتابعون: بطل تحلو بقا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:03 م
احمد عز
احمد عز
مصطفى كرم
نشر الفنان أحمد عز صورة جديدة له عبر انستجرام من كواليس تجسيده لشخصية رضا من فيلمه الجديد ولاد رزق 2.

ولقيت صورة أحمد عز ردودا واسعة من متابعيه عبر عبر انستجرام وجاءت بين "بطل تحلو بقي كفاية " و "الله اكبر عليك ربنا يحفظك" و "الدور يجنن والفيلم يجنن".

وشارك الفنان أحمد عز ببطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان عمرو يوسف واحمد داود وكريم قاسم ومرفت امين واحمد الفيشاوي من إخراج طارق العريان .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكلة هيبقي فيلم جامد.. آراء الجمهور حول أولاد رزق 2

بنظارة شمس وسلسلة.. أحمد داود يستمتع بقضاء عطلته بالبرتغال

راجعين بقوة.. أحمد عز يروج لـ ولاد رزق 2

أكيد هيكسر الدنيا .. عمر يوسف يتحدث عن تمنياته حول أولاد رزق 2

احنا رجعنا لوضعنا.. احمد عز يقصف جبهة منافسيه سينمائيا

احمد عز يستطلع آراء جمهور ولاد رزق: إيه رأيكم في دور رضا

ترشيحاتنا

بعدما أهانت ترامب.. تعرف على أصغر رئيسة وزراء في تاريخ الدنمارك

المستفيدون من قانون المعاشات الجديد.. كل ما تريد معرفته عن الفئات المستحقة ومميزاته وشروطه

بفستان أبيض مثير كشف عن ساقها.. زوجة ماجد المصرى تتألق في أحدث ظهور

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وآرسنال النني في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

فوائد حبوب الخميرة للشعر.. لا تساقط بعد اليوم

اخبار الفن.. لينا احمد الفيشاوي تكشف أزمتها مع أبيها.. وخناقة بين ريهام سعيد وزينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد