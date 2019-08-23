تسديدة قوية.. حمدي فتحي يضيف الهدف السادس لـ الأهلي أمام اطلع بره.. فيديو

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في إضافة الهدف السادس في مرمى منافسه نادي اطلع بره الجنوب سوداني بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد الجيش ببرج العرب في إطار إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.



وسجل الهدف لاعب وسط الملعب حمدي فتحي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 54.



وكان النادي الأهلي افتتح سجله التهديفي عن طريق صلاح محسن بعد 6 دقائق فقط من صافرة البداية، بينما سجل الهدف الثاني حسين الشحات بالدقيقة 19 بهدف من صناعة محمد مجدى أفشة.



واستطاع صلاح محسن التسجيل من جديد بالدقيقة 41 من عمر المباراة ليعلن عن الهدف الثالث، ومن بعده أحمد فتحي قبل انتهاء الشوط الأول ليعلن عن الهدف الرابع، بينما أضاف الهدف الخامس حسين الشحات بالدقيقة 46.