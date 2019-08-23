رئيس الوزراء السوداني يتفقد مناطق أغرقتها السيول في الخرطوم



وتوقعت وزارة الري والموارد المائية والكهرباء، استمرار ارتفاع مناسيب النيل على طول مجرى النيل الأزرق، وتسببت السيول في السودان في وفاة أكثر من 50 شخصا وهدم آلاف المنازل.

تفقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، مناطق في شمال العاصمة السودانية أغرقتها السيول الجارفة؛ مما تسبب في هدم مئات المنازل.ووقف حمدوك على حجم الأضرار التي خلفتها السيول في منطقة "ود رملي" ومدينة "الجيلي" شمالي الخرطوم، والتقى عددا من المتضررين.. متعهدا ببذل مزيد من الجهود لتخفيف آثار تلك السيول.وكان رئيس وزراء السودان وجه الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود والتنسيق بين الجهات المختصة في مسألة العون والإغاثة، مؤكدا أهمية الاستفادة من الأمطار في مشروع حصاد المياه وتوجيهها نحو الإنتاج.وأغرق فيضان النيل عدة مناطق في "ود رملي" و "الجيلي"، كما فاض النيل في شارع النيل بالخرطوم، وتجاوزت مستويات المياه شواطئ النهر.