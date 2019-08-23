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البابا تواضروس يكلف الأنبا مرقس بالإشراف على احتفالات مارجرجس ميت دمسيس

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:35 م
الأنبا مرقس
الأنبا مرقس
سامح سلام

كلف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، للإشراف على احتفالات دير مارجرجس بميت دمسيس.

وتوجه نيافة الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها إلى دير مارجرجس ميت دمسيس وذلك بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ليكون النائب البابوى والمشرف على الاحتفالية.

وبحسب وصف الصفحة الرسمية لمطرانية شبرا الخيمة، استقبلة جموع كثيرة من الشعب الأنبا مرقس، واقام مطران شبرا الخيمة، عشية بالدير وزفة للشهيد العظيم مارجرجس.

واستقبل الأنبا مرقس الأباء الكهنة من ايبارشيات المنصورة وميت غمر وعدد كبير من الشعب القبطى من مختلف الايبارشيات والكنائس على مستوى الجمهورية.

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