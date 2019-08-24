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رياضة

استعدادا للدوري.. الإنتاج الحربي يستقر على مواجهة إف سى مصر وديا 5 سبتمبر

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:25 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي
محمد رشاد
استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار على مواجهة فريق اف سى مصر وديًا فى 5 سبتمبر المقبل فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد

وكان الإنتاج الحربى قد واجه سيراميكا كليوباترا وديًا مساء الخميس وفاز عليه بهدفين دون رد .

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف ، ثم واجه عجمان الإماراتي وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق.

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الإعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى ومصطفى البدري ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق.

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