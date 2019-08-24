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6 عوامل خطيرة تزيد من الإصابة بكساح الأطفال.. الرضاعة الطبيعية الأغرب

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:29 ص
كساح الاطفال
كساح الاطفال
آية التيجي
يعتبر مرض كساح الأطفال هو أحد أمراض ليونة العظام وضعفها لدى الأطفال، ويحدث عادةً بسبب النقص الحاد ولفترة طويلة في فيتامين "د"، وفيما يلي نعرفكم بأعراض مرض كساح الأطفال.

ويعزز فيتامين "د" امتصاص الكالسيوم والفوسفور من القناة المعدية المعوية، ويؤدي نقص فيتامين "د" إلى صعوبة الحفاظ على المستويات المناسبة للكالسيوم والفوسفور بالعظام؛ مما قد يؤدي إلى حدوث كساح الأطفال.

عوامل خطيرة تزيد من الإصابة بكساح الأطفال

وتتضمن العوامل التي قد تزيد من مخاطر إصابة طفلك بمرض كساح الأطفال:

1- البشرة الداكنة:
لا تتفاعل البشرة الداكنة بنفس القوة مع أشعة الشمس مقارنة بالبشرة فاتحة اللون، مما يؤدي إلى إنتاج مستوى أقل من فيتامين د.

2- نقص فيتامين د لدى الأم أثناء الحمل:
من الممكن أن يولد الطفل الذي تعاني أمه من نقص شديد في فيتامين د وهو يعاني من علامات الكساح أو تظهر عليه العلامات في غضون شهور معدودة بعد الولادة.

3- المناطق الشمالية:
يتعرض الأطفال الذين يعيشون في أماكن جغرافية تقل فيها أشعة الشمس لمخاطر الإصابة بالكساح بصورة أكبر.

4- الولادة المبكرة:
تتزايد احتمالات إصابة الأطفال الذين يولدون قبل أوانهم بالكساح.

5- الأدوية:
يبدو أن هناك أنواعا معينة من الأدوية المضادة للنوبات الصرعية والأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، المستخدمة لعلاج حالات العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، تتعارض مع قدرة الجسم على الاستفادة من فيتامين د.

6- الرضاعة الطبيعية:
لا يحتوي حليب الثدي على القدر الكافي من فيتامين د للوقاية من الكسا، وينبغي على الأطفال الرضع الذين تقتصر تغذيتهم على الرضاعة الطبيعية فقط الحصول على قطرات فيتامين د.

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