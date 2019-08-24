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وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في قمة الدول السبع

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:37 ص
وصول الرئيس الأمريكي
وصول الرئيس الأمريكي للمشاركة في قمة الدول السبع
كـريـم الـخـطـيـب
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 2019، والتي تترأسها فرنسا وتستمر 3 أيام بمدينة بياريتز الفرنسية.

ويشارك في أعمال القمة 24 وفدا من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيسا وزراء اليابان وكندا والرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء ورؤساء حكومات جنوب إفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وإسبانيا والهند وأستراليا وشيلي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الدولة المضيفة مساء اليوم "السبت" القادة المشاركين على مأدبة عشاء.

وتناقش القمة قضايا الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف والأزمة الداخلية لمنطقة الساحل، وضرورة مواجهة منظمات الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتطرق للجرائم البيئية التي تضر بالكوكب وملف مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية ودعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسوية، ومحاربة العنف الجنسي، وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم، والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة خاصة في إفريقيا.

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