قمة ليفربول وارسنال تشعل صراع صدارة البريميرليج مبكرا

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، نظيره ارسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





وسيتخذ الفائز من مواجهة ليفربول وارسنال خطوة مهمة نحو صدارة البريميرليج، حيث يحتل الريدز المركز الأول برصيد 6 نقاط متفوقًا على منافسه الجانرز بفارق الأهداف.





ويسعى الريدز في المباراة، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعدما تغلب على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، في افتتاح البريميرليج، وساوثهامبتون بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية.





كما يسعى الجانرز لمواصلة النتائج المميزة، سيبحث خلالها المدرب الإسباني أوناي إيمري عن استغلال الحالة المعنوية الجيدة للفريق، بعدما حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية.





ويتطلع "مو صلاح" للتسجيل بعدما نجح في هز شباك نوريتش سيتي مرة واحدة وصنع هدفًا في ليلة الرباعية، وغاب عن التسجيل في مرمى ساوثهامبتون بالمباراة الماضية.





أما موقف النني من المشاركة مع آرسنال بات شبه مستحيل، بعدما صرح إيمري أمس في المؤتمر الصحفي أن اللاعب المصري خارج حساباته.





ويفتقد الريدز أمام آرسنال ، لخدمات الحارس البرازيلي أليسون بيكر، بعد الإصابة التي تعرض لها في الجولة الأولى، حيث سيعتمد الألماني يورجن كلوب على الحارس الإسباني الثاني أدريان.



