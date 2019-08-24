موعد قمة ليفربول وارسنال فى الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، نظيره ارسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الانجليزى "بريميرليج".





ومن المقرر أن تنطلق صفارة اللقاء بين الريدز والجانرز، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول.





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