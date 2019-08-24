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رياضة

موعد قمة ليفربول وارسنال فى الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:56 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، نظيره ارسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الانجليزى "بريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق صفارة اللقاء بين الريدز والجانرز، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 2
Sport TV 2
Sky Sport 1 Deutschland

ويتخذ الفائز من مواجهة ليفربول وآرسنال خطوة مهمة نحو صدارة البريميرليج، حيث يحتل الريدز المركز الأول برصيد 6 نقاط متفوقًا على منافسه الجانرز الذي يحتل الوصافة بفارق الأهداف.

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