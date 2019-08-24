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إطلاق نار على حافلة سياحية بالأردن

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:34 ص
حافلة سياحية
حافلة سياحية
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، إن حافلة أدلاء سياحيين في الأردن تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وأوضحت صحيفة "المقر" الأردنية أن الحافلة كانت تقل مرشدين سياحيين من وادي موسى إلى البترا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن إطلاق النار أسفر عن أضرار مادية بالحافلة التابعة لسلطة إقليم البترا دون وقوع إصابات، وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة.

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