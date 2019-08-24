نصائح للنفاس بعد الولادة.. احذري عدم الاستحمام

تنتظر 9 شهور لرؤية طفلها، تحملت كافة الصعاب التى مرت بها خلال هذه الفترة، لم تكل أو تمل، إلى أن وصلت لمرحلة الولادة لتدخل فى مرحلة أخرى قد تكون صعبة بالنسبة لها، ولكن تأكدي سيدتي أنها ستمر مثلما مرت فترة الحمل بسلام وأمان رغم التعب التى وجهته بها.



النظر إلى صحتك والاهتمام بنفسك هو أولى النصائح للنفاس بعد الولاده، لذلك فإن التغذية الصحية تتمثل في الإكثار من الخضار والفاكهة، وأطعمة غنية بالبروتين كالدواجن، الأسماك، واللحوم، والكبد، وشرب السائل لزيادة إفرازات الحليب، هذا بالإضافة إلى تناول المشروبات الدافئة التي تقي من انتفاخ البطن.



العناية بالجرح

الاهتمام بنظافة جرحك سيدتى يقيكى من التعرض للالتهابات، من خلال استخدام الماء الدافئ للاستحمام واستخدام غسول طبي للقضاء على البكتريا والفطريات.



قي نفسك سيدتى من الدخول فى حالات الاكتئاب بعد الولادة من خلال إشغال نفسك بأمورك الحياتية، وتجنب العزلة والتفاعل مع الآخرين، فضلا عن ممارسة الرياضة الخفيفة كالمشي، فضلا عن أخذ قسط كبير من النوم، فضلا عن ضرورة عدم التعرض للهواء البارد بعد الاستحمام مباشرة.



الثدى

قد تتعرضين خلال فترة النفاس من آلام الثدى، وذلك بسبب الرضاعة، لذلك عليكى تدليلك تلك المنطقة لتخفيف الألم، والتخلص من لبن الثدين وخاصة فى حال عدم رضاعة طفلك لفترة كبيرة، هذا الإضافة إلى إرضاع الطفل من كلا الثديين.



قد تخجل بعض السيدات من طلب المساعدة فى الأعمال المنزلية، ولكن سيدتي يجب عليكي عدم إرهاق نفسك في الأمور المنزلية قبل أن تنالي قسطا من الراحة ومرور أيام لابأس بها بعد الولادة، هذا بالإضافة إلى الحرص على عدم التعرض للأمساك وخاصة أنه يؤثر على طعم الحليب، وبالتالى فإن شرب السوائل يسهل من عملية الهضم والتخلص من الغازات.



حمى النفاس



قد تتعرض النفساء إلى حمى تسمى بحمى النفاس والتي يجب الانتباه لأعراضها واستشارة الطبيب فور ظهورها، ومن بينها، صداع شديد واحتقان حاد وصعوبة في التبول و قلة الحليب في الثدي.



كما ستلاحظين سيدتى خلال فترة النفاس نقص وزنك تدريجيا، وخاصة الوزن الذي تم اكتسابه خلال فترة الحمل بسبب الجنين والماء المختزن في الجسم.