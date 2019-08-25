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التعليم تحسم جدل الثانوية الجديدة.. 2 ثانوي العام المقبل سنة نقل عادية.. تطبيق نظام المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب.. الثانوية القديمة ستنتهي بتخريج دفعة 2020

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:29 م
التعليم تحسم الجدل
التعليم تحسم الجدل
ياســـمين بدوي - عدسة : هدير عبده
  • التعليم:
  • استمرار منظومة الامتحانات الإلكترونية وتطبيقها على الصفين الأول والثاني الثانوي 2019/2020
  • تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2020 مع قلم إلكتروني مطور ليكون أسهل في التعامل تجنبا لعقبات العام الماضي


عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس، السبت، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مستجدات نظام التعليم الجديد، وآخر أخبار نظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية. 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة نقاط هامة عن نظام التعليم الجديد ومصير دفعات العام القادم: أن الصف الثاني الثانوي لعام 2019/2020 عام نقل بأسلوب التقييم الجديد، ويبدأ تطبيق المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب.

وبالنسبة لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي فستكون إلكترونية لجميع الطلاب العام القادم (بمن فيهم من استلم التابلت ومن لم يتسلمه)، أما نظام التقييم المعدل فسيظل قائمًا خلال العام الدراسي 2019 /2020 بلا أي تغيير ولا علاقة له بموضوع التراكمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الثانوية العامة التقليدية بأسلوب التقييم القديم ستنتهي عام 2020 للدفعة الملتحقة بالصف الثالث الثانوي هذا العام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التقييد الجديد في المرحلة الثانوية يعتمد على نظام تحضير أو مذاكرة يستهدف الفهم لمخرجات التعلم، ونظام امتحانات وتقييم جديد يقيس فهم نواتج التعلم، ونظام تصحيح إلكتروني عادل وشفاف بأقل قدر من التدخل البشري.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المطالبة بإسقاط نظام الثانوية التراكمية "ميفرقش معانا خالص دي كانت هدية للطلاب".

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمدت عدم الإسراع في اللجوء للبرلمان والمطالبة بعمل قانون للثانوية التراكمية الجديدة لكي يتم التأني وإتاحة الفرصة للطلاب على التدريب على النظام الجديد دون أن يشعروا بأي ضغط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي أن نظام التعليم 2 هو مستقبل التعليم في مصر، وقد بدأ منذ عام 2018 على طلاب رياض الأطفال والصف الثاني الابتدائي. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم أيضا منذ 2018 بدء تطبيق نظام التقييم المعدل في الثانوية العامة ، وهو أساس ما يحدث من تطوير في المرحلة الثانوية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن عدد المدارس المصرية اليابانية الموجودة في مصر سيصل إلى 40 مدرسة في سبتمبر المقبل. 

واوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم إنشاء وتشغيل ١١ مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، كما تم افتتاح وتشغيل ١١ مدرسة حكومية دولية، وتم عمل بناء بنوك أسئلة متعددة الصعًبة بمعايير دولية لكل مواد الصفين الأاول والثاني الثانوي، وتم بناء معايير التصحيح الإلكتروني.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك وفدا من دولة فنلندا، سيزور مصر الشهر المقبل، للاطلاع على الجهود المبذولة لتطبيق تجربة نظام التعليم المصرى الجديدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه ستتم الاستفادة من رأيهم فى منظومة التعليم المصرية الجديدة، مع الحرص على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن تجربة التقييم المعدل فى الثانوىة العامة قائمة على إكساب الطالب مهارات نواتج التعلم والتابلت ما هو إلا وسيلة.

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