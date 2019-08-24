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«البيطريين» توضح خطورة الليكوزيس سرطان الدواجن

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:01 م
خطورة الليكوزيس
خطورة "الليكوزيس" سرطان الدواجن
محمد غالي
قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنتى المتابعة الميدانية، وسلامة الغذاء، والقوافل، أن مرض "الليكوزيس" أو سرطان الطيور هو مرض فيروسى يصيب الدواجن والرومي وبعض الطيور الأخرى.

كما أن ڤيرس الميريك يسبب تورمات تشبه السرطان ولا يتم تصنيفه كسرطان، وينتقل من خلال البيض وأحيانا تنتقل العدوى بواسطة الدجاج المصاب، أو الأعلاف الملوثة أو المعدلة وراثيًا، وينتقل المرض رأسيا من الأمهات إلى الكتاكيت، حيث إنه مرتبط بالجين الوراثي.

وأوضحت، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، الأعراض الظاهرية التي يستطيع منها المربي معرفة إصابة الدواجن بالڤيرس، كالتالي:

الأعراض الظاهرية للمرض في الدواجن الحية والتي غالبًا ما تكون دواجن أمهات هي كسل وخمول القطيع وهزال شديد، نقص في الوزن انتفاخ البطن.

وفي الدواجن المذبوحة جلدها يكون ذو لون أحمر ظاهر إضافة إلى ظهور ورم شديد عليه، وتحبب الجلد في شكل مميز واضح، ومن الداخل تظهر تكيسات وتكون الدجاجة بيضاء القلب والرئتين، وظهور نقط صفراء على الكبد.

الصفة التشريحية للمرض:
قد يصاحب المرض أنواع مختلفة من الأورام مثل الورم السرطاني الليفي في بعض أعضاء الدجاجة كما هو موضح بالصور التي نشرها اطباء بيطريون ومربو الدواجن.

وتتمثل في وجود أورام سرطانية تكون بيضاء في النخاع العظمي وخصوصا في عظمة القص والضلوع والمفصل العجزي , تضخم في الكبد ووجود نقط حمراء غامقة عليه او نقط صفراء دهنية عليه ، وتضخم في الطحال.

ما يهم المستهلك النقاط التالية :
سرطان الدواجن خطورته تكمن في تهديد الثروة الداجنة وانخفاض إنتاج البيض.

مرض سرطان الدواجن لا ينتقل للإنسان بتناول الدجاج المصاب ولا يؤثر عليه.

يُفضل عدم استهلاك الدواجن المصابة وذلك بانخفاض جودة لحومها وشكلها الذي يعتبره البعض مقززاّ.

الڤيرس المسبب للمرض ضعيف ويموت على درجة حرارة 60 درجة مئوية.

إذا دعت الضرورة تناول تلك الدواجن واستهلاكها الإنسان او كطعام للحيوانات فيجب غسلها جيدًا وطهيها حتى تمام النضج للتخلص من الڤيروس وقتله.

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