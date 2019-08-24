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بـ فستان اورانج منقوش.. رانيا يوسف تثير الجدل برقصة على أغنية أنا ابن مصر

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:28 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
ريهام قدري
نشرت الفنانة رانيا يوسف على صفحتها الشخصية بـ "الانستجرام" فيديو لها بإطلالة جديدة جريئة أثارت الجمهور وأنهالت عليها التعليقات منتقدة إطلالاتها .

وظهرت رانيا بفستان اورانج طويل مفتوح من الصدر، مع اسدال شعرها على كتفها واعتمدها على بعض الفلاتر لتطبيق الاسنتجرام

وكانت رانيا تتمايل وترقص بالفستان على اغنية أنا ابن مصر بحفلة مع عائلتها وكتبت رانيا على الفيديو" I am just a normal person, and it is normal to have quality time with my family. ❤️
"

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بـ فستان اورانج منقوش.. رانيا يوسف تثير الجدل برقصة على أغنية أنا ابن مصر