برلمانية: لا للقروض الاستهلاكية ونعم لـ قروض تحقق الاكتفاء الذاتي للمرأة المعيلة

أكدت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، على ضرورة شرح الجهود التي قامت بها الدولة بمجال التمكين الاقتصادي للمرأة حتى يستطيع نواب البرلمان شرحها للشعب بالشكل الكامل، مشددة أيضا علي ضرورة تمكين القروض التي تحقق الاكتفاء الذاتي للمرأة المعيلة.



وأشادت "سولاف درويش" بالجهود التي بذلتها المرأة من خلال مشروع تكافل وكرامة، مشيرة آلى أن أهمية السير في طريق التمكين الاقتصادي للمراة بجانب هذا المشروع حتى لا تتحول القروض التي تحصل عليها المراة الى قروض استهلاكية وإنما قروض إنتاجية تحقق مفهوم التمكين الاقتصادي بمفهومه الشامل.



وتابعت النائبة قائلة:" يجب أن يتم ذلك في كل المحافظات والمراكز بما يعزز القدرة على النمو والاكتفاء الذاتي في نفس التوقيت على أن يكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ هذه المشروعات".



و قالت "درويش" أنها ستتقدم بطلب إحاطة في هذا السياق للمطالبة لشرح أوجه أنفاق قروض الرعاية و التمكين الإقتصادي للمرأة المصرية.



كان مجلس الوزراء قد أصدر تقريرًا بشأن الجهود التي بذلها كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمرأة المعيلة وفي القرى الأكثر احتياجًا.



وأشار التقرير، إلى تزايد إجمالي القروض التي ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات خلال الأربع سنوات الأخيرة؛ إذ تزايد عدد المشروعات والمبالغ المنصرفة للسيدات خلال تلك السنوات، ليرتفع إلى 118806 مشروعات خلال عام 2018، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1,885 مليار جنيه خلال هذا العام، وذلك مقارنة بعام 2015 الذي بلغ فيه عدد المشروعات 88564 مشروعًا بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1,019 مليار جنيه.