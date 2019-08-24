ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعر صادم لفستان ميلانيا ترامب في فرنسا.. وجدل حول اختيارها اللون الأصفر

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:08 م
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
رحيم يسري
تنطلق قمة قادة مجموعة السبع اليوم السبت في مدينة بياريتز الفرنسية، وكان الرئيس إيمانويل ماكرون في استقبال بعض القادة وعقد غذاء عمل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفقة زوجته ميلانيا ترامب التي خطفت الأنظار بثيابها الأصفر.

وبحسب مجلة "كلوزر" الفنرسية، فإن سيدة أمريكا الأولى ارتدت فستان أصفر ملفت للأنظار من ماركة "كليفن كلاين".

وكشفت عن سعر فستان ميلانيا ترامب قائلة إنه لا يقل عن 470 يورو.

ومن المقرر أن ترحب سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، غدا الأحد، بأزواج المشاركين في قمة مجموعة السبع وعلى رأسهم ميلانيا ترامب وزوجة رئيس وزراء اليابان شينزو ابي.

فيما تساءل المجلة عن سبب اختيار ميلانيا للون الأصفر، حيث اعتبره البعض استفزازا كون اللون يرمز إلى حركة "السترات الصفراء" التي تواصل احتجاجاتها في فرنسا حتى اليوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن عدم دعوة الرئيس الإيراني إلى قمة جي 7

تعرف على أسباب اختيار مدينة بياريتز الفرنسية لاستضافة قمة G7

بين السما والأرض.. لماذا اختار ماكرون منارة بياريتز لإقامة عشاء قادة مجموعة السبع

مضيعة للوقت.. كيف يرى ترامب قمة مجموعة السبع؟

بياريتز مدينة الملوك والنبلاء تحتضن الكبار.. تعرف على المنتجع الفرنسي محل اجتماع قمة السبع الكبرى

ماكرون يستقبل ترامب في مدينة بياريتز الفرنسية

ترشيحاتنا

بعد ملابسها الجريئة المثيرة للجدل.. شاهد إطلالات فاطمة الصفى

وجده بدون ملابس في الدولاب.. نجار يذبح عشيق زوجته بالساطور في الإسكندرية

ثنائي الزمالك يقترب من الانتقال للمصري نهائيا

بعد إقراره من الرئيس السيسي.. 20 معلومة عن قانون المعاشات الجديد

دي المرة الكام ؟ .. محمد محسن يقصف جبهة ريهام سعيد ويسخر منها

عايزين يلموا النقطة.. رئيس شبكة الدفاع عن الطفل: زواج طفلي السنبلاوين اتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة نجم ستار اكاديمي .. ختام مهرجان الأقوى بالساحل الشمالي

دايما شيك وانيقة.. درة تبهر جمهورها بجامب سوت سواريه

قمر وزي العسل.. عبير صبري بملابس تبرز جمالها بدون مكياج على الشاطئ