محافظ سوهاج : حجم الاستثمارات تضاعف 3 مرات ولم نشعر بها بسبب المشكلة السكانية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، الندوة الحوارية الشبابية بديوان عام المحافظة، ضمن مبادرة "وجهة مصر2030- الرياضة من أجل التنمية"، والذى يأتي ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.



وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بوجوده مع شباب سوهاج الواعد، قائلا " أري فيكم الأمل وروح العمل .. أنتم مستقبل مصر"، لافتا إلى مواجهة مشكلة من أخطر ما يكون وهي تضخم المشكلة السكانية فهي تمثل عبء علينا جميعا، فحجم الاستثمارات تضاعف 3 مرات عن العام الماضي ولم نشعر بهذه الزيادة بسبب المشكلة السكانية.



ولفت "الأنصاري" إلى اهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب، وحرص الرئيس على لقاء الشباب والحوار معهم بصفة مستمرة على مائدة واحدة لتحقيق التغيير، داعيا إلى وضع خريطة عمل بمشاركة شباب المحافظة لوضع خطة وتنفيذها، مشيرًا إلى أهمية دور المرأة كمحرك أساسي للمجتمع.



وأكد المحافظ على أهمية تبنى القضايا السكانية والتى تتمثل فى الزيادة السكانية والزواج المبكر وختان الإناث، وغيرها من المشكلات التى تؤثر على جميع جوانب المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والفعال الذى يمكن تحقيقه من خلال الشباب عن طريق التوعية داخل القرى والمدن بمشكلات القضايا السكانية.



ومن جانبها أعربت ندا نجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن شكرها لمحافظ سوهاج، ووزير الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن مشروع "وجهة مصر 2030- الرياضة من أجل التنمية" يهدف إلى التوعية بقضايا السكان، ويتضمن إقامة ندوات تثقيفية عن تمكين المرأة وتنمية قدرات الشباب التوعوية للمشاركة فى توجيه المجتمع لتلاشي العادات السيئة كختان الإناث، والزواج المبكر، وتحقيق المنهج الذى يعتمد على التعليم بالتدريب.



وأشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن المحافظة حققت طفرة كبيرة فى معدلات مواجهة القضايا السكانية مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك من خلال تفعيل دور الرائدات الريفيات، وتحقيق التوعية الشاملة لأفراد المجتمع.



وأوضح "جميعة" أننا نعمل على زيادة الوعي بالقضية السكانية لمحاربة الجهل والفقر والمرض، وزيادة الوعي والتدريب للسيدات، بالإضافة إلى إشراكهم معنا في البرامج والندوات، مشيرا إلى أنه عند وضع خطة تنظيم الأسرة كان المستهدف زيادة نسبة التغطية للسيدات بواقع 1.7 أي ما يمثل ٨٪ وعملنا من أجل مضاعفة هذا الرقم، وبالفعل حدثت الطفرة الكبيرة حيث وصلنا الى معدل تغطية فى الربع الثانى من ٢٠١٩ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى للرقم ٦.٤ أي وصلنا الى نسبة تقريبا ٣٧٥٪ من المستهدف وارتفعت نسبة المنتفعات الجدد بنسبة ٤٢٪ وهو مؤشر اكثر من رائع فى اقتناع الكثير من السيدات بتنظيم الاسرة.



وأضاف أنه عند مقارنة النصف الاول من ٢٠١٩ بنفس الفترة من العام الماضى كانت الزيادة فى معدل التغطية ٥.٣ بنسبة تحقيق مستهدف تفوق الـ ٣٠٠٪ ووصلنا لعدد ٥٠٠ الف سيدة منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة فى النصف الاول من هذا العام .



وكشف عن قيام مديرية الصحة بتعريف المواطنين من خلال الرائدات الريفيات والندوات المختلفة بخطورة تشوية الأعضاء التناسلية ومايسمى بختان الإناث، والتى من الممكن ان تصل إلى الوفاة، لافتا إلى وجود 350 وحدة صحية بالمحافظة، داعيا الشباب الحضور إلى استغلالها في بث المزيد من التوعية.



وطرح الشباب عدة مطالب ومقترحات من أهمها إتاحة قاعات مراكز الشباب المختلفة بجميع المراكز والقرى لعقد ندوات ومؤتمرات التوعية، كأماكن يمكن للشباب من خلالها مخاطبة الأهالي والمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، كما أقترح أحد الشباب المشارك في الندوة إقامة معسكرات في محافظات مختلفة للتوعية بالقضايا السكانية.



وردًا على أسئلة الشباب، قال ممدوح طلب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة انه يوجد 8 أندية تمارس من خلالها أنشطة متعددة كمشروعات خدمية، وتقام ندوات للتوعية بختان الإناث، وتنظيم الأسرة، وتمكين المرأة لمناهضة العنف ومناهضة الظواهر السلبية، مشيرا إلى أن جميع مراكز الشباب مفتوحة للجميع، ولديها مسابقات خاصة بالمرأة والفتيات.



ووجه محافظ سوهاج خلال الجلسة بإنشاء لجنة تنسيقية تتكون من شباب المحافظة والمسئولين، ووكلاء الوزارات المعنية وممثلين من صندوق الامم المتحدة للسكان، لوضع خطط استراتيجية للتوعية بالقضية السكانية والصحة الانجابية ومناهضة ختان الاناث بالمحافظة، وتراقب الاثار المرجوة، لافتًا الى تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتلك اللجنة، على أن تجتمع في أقرب وقت.







وعقب انتهاء الحوار تم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة وستنعقد اجتماعاتها بعد 10 أيام.



حضر الندوة محمد المسلمانى ممثل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد المحسن ممثلا عن رئيس جامعة سوهاج، ورأفت السمان القائم بأعمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وليلى الشيمي مدير عام التخطيط بالمحافظة، ومدير وحدة السكان، وعدد من شباب سوهاج.