في أول قمة رسمية.. بوريس جونسون يخطف الأنظار من ترامب.. صور

تنطلق قمة قادة مجموعة السبع اليوم السبت في مدينة بياريتز الفرنسية، وكان الرئيس إيمانويل ماكرون في استقبال بعض القادة وعقد غذاء عمل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقبلها بيوم استقبل رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون.



ودائما ما يخطف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأنظار في القمم الرسمية ويثير جدلا حتى أن البعض أصبح يخشى حضوره، لكن بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد والذي يشبهه كثيرون بدونالد ترامب خطف الأنظار من الرئيس الأمريكي.



وتعد تلك القمة هي الأولى لبوريس جونسون كرئيسا للحكومة البريطانية، وفور وصوله فرنسا ولقاءه بالرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه أثار حالة من الجدل بعدما صور وهو يضع قدمه على طاولة صغيرة أمام ماكرون، وأثارت الصورة ضجة في وسائل الإعلام العالمية والفرنسية، كما أنها أصبحت مادة للسخرية والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.



وخلال استقبال ماكرون وزوجته بريجيت لزعماء مجموعة السبع في منارة بياريتز خطف جونسون الأنظار وشوهد وهو بحالة معنوية مرتفعة، بينما دخل الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت في نوبة ضحك أثناء استقبال رئيس الحكومة البريطانية.



وبدأ جونسون الجدال حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مبكرا، حيث حذر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، بوريس جونسون، من أنه "لن يتعاون بدون صفقة" قبل اجتماع بينهما في قمة مجموعة السبع، ووصفه بـ"السيد لا صفقة" في إشارة لعدم رغبته في إنجاز صفقة "بريكست"، ورد عليه جونسون منتقدا ذلك التصريح.



وبدا ماكرون وجونسون منسجمان خلال الاستقبال واللقاء قبل انعقاد أعمال القمة وشوهدا يمازحان بعضهما البعض ويضحكان، كما مازح جونسون بريجيت ماكرون وبدا ضاحكا في الصور، وتم تصوير ماكرون وهو ينفجر من الضحك خلال استقبال جونسون بعكس ما حدث أثناء استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ومن المقرر أن يلتقي ترامب وجونسون على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية في أول لقاء رسمي يجمعهما.