مذهل.. تعليق مثير من كلوب على ثنائية محمد صلاح فى شباك ارسنال وفوز ليفربول

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إعجابه بهدف محمد صلاح الثالث، وذلك في المباراة التي جمعت الريدز مع ارسنال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".



وقال كلوب في تصريحات ما بعد المباراة : "القرار بخصوص ركلة جزاء صلاح كان واضحا للغاية بكل تأكيد، هدف صلاح الثالث يعد مذهلا. يا له من هدف".



وواصل حديثه عن المباراة قائلا: "أرى أننا قدمنا مباراة رائعة للغاية، اللاعبون قدموا المطلوب منهم تماما".



واختتم: "لم نتوقع طريقة لعب أرسنال في الشوط الأول، وكنا نحتاج للعب بشكل أسرع خلف ظهيري الجنب، لسنا في ديزني لاند".



وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط ، بينما تجمد الارسنال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط .