ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن قصف قوات إيرانية في دمشق

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:13 م
دمشق
دمشق
رحيم يسري
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قام بقصف أهداف في سوريا لمنع "فيلق القدس" الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن مقاتلات الاحتلال أغارت على عدد من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق دمشق لاحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الايراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية.

وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر إن الغارة جاءت بعد الكشف عن عملية كان مخططًا فيها لاطلاق عدد من الحوامات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

كانت وكالة الانباء السورية "سانا" أفادت بأن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ معادية في سماء دمشق قبل أن تصل إلى أهدافها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تنشر خريطة تهريب أسلحة إيران لـ حزب الله.. صور

أول تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف غزة

ترشيحاتنا

طرائف وعجائب .. محمود علاء يسجل الهدف الخامس للزمالك من ركلتي جزاء.. فيديو

محمد فضل أهلاوي.. عمرو الجنايني يعلق على انتمائه للزمالك

علمي وأدبي فقط .. إلغاء التشعيب لعلوم ورياضة بنظام الثانوية العامة الجديد

اهم الاخبار.. تامر أمين يلحق بريهام سعيد .. جهاد جريشة يعتذر لـ الأهلي.. التعليم تحدد مصير 2 ثانوي

إحالة عنتيل قرية حجازي وسيدتين وآخر هارب للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر فيديوهات إباحية

شهد مراجيح تثير الجدل بعد ظهورها فى أولاد رزق بـ قوامها الرشيق ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير