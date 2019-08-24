جيش الاحتلال يعلن قصف قوات إيرانية في دمشق

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قام بقصف أهداف في سوريا لمنع "فيلق القدس" الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن مقاتلات الاحتلال أغارت على عدد من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق دمشق لاحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الايراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية.



وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر إن الغارة جاءت بعد الكشف عن عملية كان مخططًا فيها لاطلاق عدد من الحوامات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية.



كانت وكالة الانباء السورية "سانا" أفادت بأن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ معادية في سماء دمشق قبل أن تصل إلى أهدافها.