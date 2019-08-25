ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 25 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:16 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
إسراء أشرف
يقام اليوم الأحد، الموافق 25 -8- 2019، العديد من اللقاءات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، البطولة العربية، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي: 

كأس الكونفدرالية الأفريقية:

إيتوال دو كونغو الكونغولي X بيراميدز، 6:00 مساءً - On Sport HD

كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):

النادي البنزرتي - تونس X شبيبة الساورة - الجزائر - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 1

فومبوني كلوب - جزر القمر X أساس تيليكوم - جيبوتي - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 2

الدوري الإنجليزي:

بورنموث X مانشستر سيتي - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

وولفرهامبتون X بيرنلي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

توتنهام هوتسبير X نيوكاسل يونايتد - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD

الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس X إسبانيول - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7

ريال مايوركا X ريال سوسيداد - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9

ليجانيس X أتلتيكو مدريد - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

برشلونة X ريال بيتيس - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي:

أودينيزي X ميلان - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

روما X جنوى - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4

هيلاس فيرونا X بولونيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN

تورينو X ساسولو - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 7

سامبدوريا X لاتسيو - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2

كالياري X بريشيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 8

سبال X أتلانتا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5

الدوري الألماني:

لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5

هيرتا برلين X فولفسبورج - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي:

موناكو X نيم أولمبيك - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

ستراسبورج X رين - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

باريس سان جيرمان X تولوز - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منافسات الدوريات الأوروبية .. موعد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019

ترشيحاتنا

بحضور الممثل القانونى لقناة الحياة.. الأعلى للإعلام يحقق مع ريهام سعيد اليوم

ترامب يكشف حقيقة وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع

شاهد.. انخفاض مضاعف في أسعار الدواجن واللحوم.. يتصدر نشرة صباح البلد

شاهد .. محمد رمضان يسجد عاريا

حملة برلمانية لوقف السجائر الإلكترونية.. والنواب تطالب الصحة بتقرير عنها لتسببها في حالات وفاة

ملف أسود جديد لـ قطر وجماعة الإخوان الإرهابية.. نهب ثروات الجزائر النفطية

أخبار الرياضة ليلا.. عماد متعب يفتح النار على البدري.. وحقيقة تعاقد الزمالك مع ازارو

هاني حتحوت يكشف المرشحين النهائيين لتدريب الأهلي.. فيديو

رحيل أيمن حفني .. مرتضى منصور يوضح حقيقة التعاقد مع ازارو ..فيديو

وليد ازارو .. تعرف على مصير عروض شراء مهاجم الأهلى

منصب جديد لثروت سويلم .. الزمالك لن يسدد مستحقات أجوجو بعد وفاته.. فيديو

ليفربول ضد ارسنال .. تعليق مثير لـ كلوب على هدف محمد صلاح الثالث .. فيديو

انا صاحب الكورة| حفلة أهداف.. اضربك فين مفيش في وشك مكان.. الزمالك يتأهل على حساب ديكاداها بدوري الأبطال.. فيديو

انهيار بركات .. متعب يكشف كواليس صدمة هزيمة الأهلى بخماسية من صن داونز .. فيديو

يكره الكبار وتعمد إيذائي .. عماد متعب يفتح النار على حسام البدري .. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019 في دوري أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم 25 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

لم تكن مفيدة .. القباني: استفادة وحيدة حققها الزمالك من مباراة ديكاداها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية