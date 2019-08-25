مواعيد مباريات اليوم 25 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

كأس الكونفدرالية الأفريقية:



إيتوال دو كونغو الكونغولي X بيراميدز، 6:00 مساءً - On Sport HD

كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):



الدوري الإنجليزي:



الدوري الإسباني:



الدوري الإيطالي:



أودينيزي X ميلان - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4



روما X جنوى - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4



هيلاس فيرونا X بولونيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN



تورينو X ساسولو - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 7



سامبدوريا X لاتسيو - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2



كالياري X بريشيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 8



سبال X أتلانتا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5



الدوري الألماني:



لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5



هيرتا برلين X فولفسبورج - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5



الدوري الفرنسي:



موناكو X نيم أولمبيك - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6



ستراسبورج X رين - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6



باريس سان جيرمان X تولوز - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

النادي البنزرتي - تونس X شبيبة الساورة - الجزائر - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 1فومبوني كلوب - جزر القمر X أساس تيليكوم - جيبوتي - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 2بورنموث X مانشستر سيتي - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2وولفرهامبتون X بيرنلي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1توتنهام هوتسبير X نيوكاسل يونايتد - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HDديبورتيفو ألافيس X إسبانيول - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7ريال مايوركا X ريال سوسيداد - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9ليجانيس X أتلتيكو مدريد - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3برشلونة X ريال بيتيس - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3