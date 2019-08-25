مواعيد مباريات اليوم 25 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

يقام اليوم الأحد، الموافق 25 -8- 2019، العديد من اللقاءات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، البطولة العربية، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:
كأس الكونفدرالية الأفريقية:
إيتوال دو كونغو الكونغولي X بيراميدز، 6:00 مساءً - On Sport HD
كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):
النادي البنزرتي - تونس X شبيبة الساورة - الجزائر - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 1
فومبوني كلوب - جزر القمر X أساس تيليكوم - جيبوتي - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 2
الدوري الإنجليزي:
بورنموث X مانشستر سيتي - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
وولفرهامبتون X بيرنلي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
توتنهام هوتسبير X نيوكاسل يونايتد - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD
الدوري الإسباني:
ديبورتيفو ألافيس X إسبانيول - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7
ريال مايوركا X ريال سوسيداد - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9
ليجانيس X أتلتيكو مدريد - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
برشلونة X ريال بيتيس - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي:
أودينيزي X ميلان - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
روما X جنوى - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
هيلاس فيرونا X بولونيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN
تورينو X ساسولو - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 7
سامبدوريا X لاتسيو - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
كالياري X بريشيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 8
سبال X أتلانتا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5
الدوري الألماني:
لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
هيرتا برلين X فولفسبورج - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
موناكو X نيم أولمبيك - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
ستراسبورج X رين - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
باريس سان جيرمان X تولوز - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
إيتوال دو كونغو الكونغولي X بيراميدز، 6:00 مساءً - On Sport HD
كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):
النادي البنزرتي - تونس X شبيبة الساورة - الجزائر - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 1
فومبوني كلوب - جزر القمر X أساس تيليكوم - جيبوتي - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 2
الدوري الإنجليزي:
بورنموث X مانشستر سيتي - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
وولفرهامبتون X بيرنلي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
توتنهام هوتسبير X نيوكاسل يونايتد - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD
الدوري الإسباني:
ديبورتيفو ألافيس X إسبانيول - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7
ريال مايوركا X ريال سوسيداد - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9
ليجانيس X أتلتيكو مدريد - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
برشلونة X ريال بيتيس - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي:
أودينيزي X ميلان - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
روما X جنوى - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
هيلاس فيرونا X بولونيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN
تورينو X ساسولو - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 7
سامبدوريا X لاتسيو - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
كالياري X بريشيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 8
سبال X أتلانتا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5
الدوري الألماني:
لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
هيرتا برلين X فولفسبورج - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
موناكو X نيم أولمبيك - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
ستراسبورج X رين - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
باريس سان جيرمان X تولوز - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6