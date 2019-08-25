كوريا الجنوبية تبدأ مناورات بحرية لحماية جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان

بدأ الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد بصورة مفاجئة تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو التي تقع في أقصى شرق شبه الجزيرة الكورية والمتنازع عليها مع اليابان، وذلك بعد أن تم تأجيلها سابقا خوفا من تأثيرها على العلاقات الثنائية مع اليابان.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن القوات العسكرية أصدرت بيانا بعنوان "حماية أراضي الوطن في البحر الشرقي" نظرا لمغزى التدريبات وحجمها وذلك ابتداء من اليوم وحتى الغد، مؤكدة مشاركة سفن القوات البحرية والشرطة البحرية وطائرات القوات البحرية والجوية وجنود من القوات البرية وقوات المارينز.



وحافظت كوريا الجنوبية على سيطرتها الفعالة على جزر دوكدو في أقصى شرق البلاد من خلال تمركز صغير من الشرطة في الجزر منذ تحريرها من الحكم الاستعماري الياباني في عام 1945، ودأبت اليابان على المطالبة بدوكدو، في حين أدانت حكومة سول هذه المطالب مرارا بشكل قوي.



يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، قدمت كوريا الجنوبية احتجاجًا على قيام اليابان بإدراج دوكدو ضمن أراضيها على خريطة موقع الويب الخاص بأولمبياد طوكيو 2020.



