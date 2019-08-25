صحف السودان تهتم بمحاكمة البشير ومشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الأحد بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، المقرر أن يُقسم أعضاؤها اليمين الأربعاء المقبل، وفقا لاتفاق ترتيبات السلطة الانتقالية، كما تناولت الصحف جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمس.



ونقلت صحيفة "الصيحة" عن القيادي في قوى "الحرية والتغيير" الماحي سليمان قوله" إن تلك القوى ستسلم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك غدا قائمة ترشيحاتها للوزارات، تمهيدا لإعلان التشكيل النهائي الأربعاء المقبل".



من جهتها، قالت صحيفة "السوداني" إن قوى الحرية والتغيير، ستجتمع اليوم لإجازة القائمة الأولية لترشيحات الوزراء، لافتة إلى أن تلك القوى استقرت على غالبية الترشيحات التي ستقدم إلى الدكتور حمدوك للاختيار من بينها.



من جانبها، أشارت صحيفة "التيار" إلى طلب الدفاع عن البشير، في جلسة محاكمته أمس، بإطلاق سراحه، لافتة إلى أن الجلسة جرت وسط إجراءات أمنية مشددة.



وقالت صحيفة "الجريدة" إن هيئة الدفاع عن البشير قالت" إن طلبها إطلاق سراحه "إجراء عادي".



وأوردت صحيفة "المجهر" تفاصيل أقوال شهود الإثبات الذين مثلوا أمام المحكمة أمس، والتي تناولت في مجملها المهمات التي أوكلت إليهم بخصوص مصادرة المبالغ التي ضبطت في منزل الرئيس السوداني المعزول.



