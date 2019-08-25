زيارات لحل شكاوى المواطنين في جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة كفر صقر برفع القمامة والمخلفات من على جانبي ترعة الهجارسة والبدء في أعمال التطهير بالترعة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة صباح اليوم لقرية الهجارسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لاهالي القرية.





التقى المحافظ بالمواطنين واستمع لشكواهم من انتشار القمامة بترعة الهجارسة ليتوجه معهم على الفور لمحل الشكوى و يأمر رئيس المركز بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري برفع القمامة و المخلفات والبدء فورا في أعمال التطهير للترعة و الحفاظ عليها.





بدأت جولة المحافظ بالمرور على أحد مخابز القرية للتأكد من تقديم رغيف خبز جيد للمواطنين من أبناء القرية و إلتزام صاحب المخبز بالمواصفات التموينية للرغيف مشددًا على مدير إدارة التموين بمتابعة مواعيد تشغيل المخابز وذلك بعد شكوى الأهالي من فتح وغلق المخابز في غير المواعيد المخصصة حتي يتمكن كل مواطن من الحصول على رغيف الخبز المدعم والمخصص له طبقا للقانون.





أكد المحافظ على مدير مديرية التموين ضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب في قوت المواطنين.





انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير العمل بالوحدة المحلية بالهجارسة وقام بالاطلاع على سجل الحضور والانصراف وأمر بإحالة العاملين غير المتواجدين للتحقيق مشددا على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



