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رياضة

ملعب جهاز الرياضة العسكري يستضيف ودية الطلائع والمنيا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:45 م
فريقي طلائع الجيش
فريقي طلائع الجيش والمنيا
مالك خالد
يستضيف ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة في السابعة مساء اليوم الأحد، مباراة ودية بين فريقي طلائع الجيش والمنيا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويدخل فريق المنيا بقيادة سمير كمونة تلك الودية سعيا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في مواجهة فريق قوي، لمعرفة نقاط القوة والضعف بالفريق المنياوي قبل بداية الدوري.

وفضل كمونة لعب هذه الودية مع فريق من الدوري الممتاز لتوفير فرصة احتكاك قوية للاعبين، وتعوديهم على الضغوط أمام الفرق الكبيرة.

يذكر أن فريق المنيا يخوض حاليا معسكر بالقاهرة، ويخوض الفريق على هامشه بعض المباريات الودية وأولها طلائع الجيش.

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