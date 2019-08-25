ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على هامش قمة الـ7.. السيسي يستضيف غداء عمل لرؤساء 4 دول أفريقية.. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:53 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، غداء عمل لرؤساء رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو ورئيس المفوضية الأفريقية، وذلك على هامش المشاركة في قمة الدول السبع المقامة في بياريتز الفرنسية.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وتتناول القمة هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
على هامش قمة الـ7.. السيسي يستضيف غداء عمل لرؤساء 4 دول أفريقية.. صور
على هامش قمة الـ7.. السيسي يستضيف غداء عمل لرؤساء 4 دول أفريقية.. صور
على هامش قمة الـ7.. السيسي يستضيف غداء عمل لرؤساء 4 دول أفريقية.. صور
على هامش قمة الـ7.. السيسي يستضيف غداء عمل لرؤساء 4 دول أفريقية.. صور
على هامش قمة الـ7.. السيسي يستضيف غداء عمل لرؤساء 4 دول أفريقية.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يصل مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

السيسي يصل مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع.. الرئيس يلقي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا.. ويلتقي عددا من قادة الدول المشاركة على هامشها

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

الرئيس الأمريكي يتوقع إجراء محادثات مثمرة مع نظرائه خلال قمة مجموعة السبع

شاهد.. ماذا قالت اليابان عن الاقتصاد المصري

بعد مشاركة السيسي فى قمة السبع الكبار.. تعرف على أبرز الإشادات البريطانية بمصر.. فيديو

ترشيحاتنا

صدمة لعشاق الريدز.. ليفربول يحدد موعد رحيل محمد صلاح

ضبط أب تعدى جنسيًا على ابنته بـ الشرقية

اليوم.. الأعلى للإعلام يفتح التحقيق فى مخالفات تامر أمين

جهاد جريشة عن مباراة بيراميدز: لم أعتذر للأهلي .. وأخطاء التحكيم أمر وارد

فيديوجراف| شاهد مباريات الدوري الإنجليزي مجاناً.. القناة البديلة لـ بي اوت كيو

فضيحة جديدة لـ طارق رمضان حفيد حسن البنا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل