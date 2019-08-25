على هامش قمة الـ7.. السيسي يستضيف غداء عمل لرؤساء 4 دول أفريقية.. صور

استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، غداء عمل لرؤساء رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو ورئيس المفوضية الأفريقية، وذلك على هامش المشاركة في قمة الدول السبع المقامة في بياريتز الفرنسية.



ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".



وتتناول القمة هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.