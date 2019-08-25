للطلاب الجدد.. تعرف على أقسام حاسبات القاهرة بعد إضافة القسم الجديد

تضم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة 4 اقسام علمية هى علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات وبحوث العمليات ودعم القرار.



تم إدخال قسم جديد للكلية وهو قسم الذكاء الاصطناعي والمقرر بدء الدراسة فيه سبتمبر المقبل، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تضم 5 اقسام، لكل قسم مجال عمل يختلف عن غيره من الاقسام الاخرى.



*علوم الحاسب

يتضمن المجالات العلمية التالية:

برمجة الحاسبات ومفاهيم لغات الحاسب ومترجماتها - هياكل البيانات وتنظيم ومعالجة الملفات – تحليل وتصميم الخوارزميات – نظم تشغيل الحاسبات – بنية وتنظيم الحاسبات – هندسة البرمجيات – أسس وتطبيقات الذكاء الاصطناعى – النظم الذكية – النظم الخبيرة – معالجة اللغات الطبيعية – نظم الوكلاء المتعددة – الشبكات العصبية – الخوارزميات الجينية – نظم قواعد المعرفة – المعالجة على التوازى والنظم الموزعة - نظم التعليم الذكية – تعليم الحاسبات – طرق اتصال الإنسان بالحاسب – تعريب الحاسبات.



*تكنولوجيا المعلومات

يتضمن المجالات العلمية التالية:

شبكات الحاسبات بأنواعها المختلفة – شبكات المعلومات وتطبيقاتها – تكنولوجيا الاتصالات – تكنولوجيا الإنترنت – تأمين وسرية المعلومات والشبكات – التعرف على الأنماط – معالجة الإشارات الرقمية – التعرف على الكلام وتوليده – التعرف على الصور ومعالجتها – الرؤية بالحاسب – نظم الرسم بالحاسب والرسوم الحاسوبية المتحركة – الواقع الافتراضي – الوسائط المتعددة – ضغط البيانات وتأمينها– نظم الزمن الحقيقي – النظم الرقمية - عمارة الحاسبات- المعالجات الدقيقة وتطبيقاتها – مواجهات الحاسبات – النظم المدمجة – الحاسبات الذكية والكمية - نظم الحاسبات ذات الأعطال المحتملة – نظم الحاسبات الموزعة والمتوازية – النظم الديناميكية والإنسان الآلي – التعلم الإلكتروني والمكتبات الرقمية – هندسة المعلومات – الأعمال الإلكترونية.





*نظم المعلومات

يتضمن المجالات العلمية التالية :

تحليل وتصميم نظم المعلومات – منهجيات تطوير نظم المعلومات – معماريات نظم المعلومات - نظم تخزين واسترجاع المعلومات – نظم قواعد البيانات - نظم المعلومات – نظم المعلومات الإدارية – نظم المعلومات الجغرافية – نظم معلومات الوسائط المتعددة – نظم المعلومات الموزعة – نظم المعلومات الذكية – اكتشاف المعرفة فى نظم قواعد البيانات – قواعد البيانات الشيئية - اقتصاديات نظم المعلومات – التنقيب في البيانات – مستودعات البيانات – إدارة مراكز المعلومات – نظم المعلومات المتكاملة – منهجيات تطوير نظم المعلومات – تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعلومات – تطبيقات نظم المعلومات فى المجالات المختلفة – التجارة الإلكترونية - نظم معلومات الشبكة الدولية ( الإنترنت )



*بحوث العمليات ودعم القرار

يتضمن المجالات العلمية التالية :

أساسيات ومفاهيم علم النظم – بحوث العمليات ومنهجية دعم القرار – النمذجة والمحاكاة – لغات الحاسب للمحاكاة - تطبيقات الحاسبات والمحاكاة فى الإدارة والاقتصاد - البرمجة الخطية وغير الخطية – البرمجة متعددة الأهداف – البرمجة العشوائية والديناميكية – الحسابات الذكية - نظرية الشبكات وتخطيط المشروعات – نظم صفوف الانتظار – نظم مراقبة المخزون والإنتاج – أدوات وأساليب دعم القرار – نظم دعم القرار – إدارة البيانات فى دعم القرار – نظم دعم القرار المعرفية – تكنولوجيا دعم القرار التحليل الإحصائي فى دعم القرار – نظم المعلومات الجغرافية لدعم القرار – الإدارة الاستراتيجية – إدارة الجودة الكلية – المباريات وإدارة الأزمات – النماذج التطبيقية المختلفة للإنتاج والخدمات والاقتصاد والإدارة.



*الذكاء الاصطناعي

الدراسة به ستكون من السنة الثالثة لأى طالب مقرر التحاقه بالسنة الثالثة العام المقبل ولم يحدد اى شروط للالتحاق به.