عمرو الجناينى يكشف لـ صدى البلد حقيقة عودة الجماهير في الموسم الجديد

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن حقيقة عودة الجماهير إلى مباريات مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.





وقال عمرو الجنايني في تصريح لـ "صدى البلد" إن ملف عودة الجماهير لم يُفتح حتى الآن، واجتماع يوم الأربعاء سوف يحسم الملفات الشائكة.





وكانت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عقدت أول اجمتاعًا أمس، السبت، وأصدرت عدة قرارات نارية، أبرزها إعادة تشكيل لجان الاتحاد وإعلانها خلال الأسبوع الجارى، وقبول استقالة ثروت سويلم وعامر حسين من اتحاد الكرة.



