ميدو يكشف عن رأيه بـ بطولة "ZED " للناشئين

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة أن كأس "ZED " والذي أطلقته شركة أورا للتطوير العقاري فكرة رائعة، وسيكون بوابة للناشئين للاحتراف في الأندية الأوروبية.



ومن المقرر أن تقام البطولة للناشئين تحت سن 13 عاما داخل مجمع "ZED ".



وأقامت شركة أورا للتطوير العقاري، حفل سحب قرعة النسخة الأولى من كأس "ZED" والتي ستقام ، للمرة الأولى في مصر لفرق الناشئين تحت الثالثة عشرة.



وتضم البطولة ٦ فرق أوروبية وفرقتين من أفريقيا و٣ فرق مصرية، وأبرزهم أندية فالنسيا وديبورتيفو ألافيس من إسبانيا و أولمبيك مارسيليا الفرنسي وجينت البلجيكي بالإضافة لـ أكاديمية باريس سان جيرمان في مصر والصافقسى التونسى.