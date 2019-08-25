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فن

داخل سيارتها.. سارة نخلة تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة .. شاهد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:49 م
سارة نخلة
سارة نخلة
محمد بدران
شاركت الفنانة سارة نخلة، متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.

وظهرت سارة نخلة في الصورة بإطلالة جذابة، داخل سيارتها حيث ارتدت تي شيرت اسود كت، وأكملت إطلالتها الجذابة بإسدال شعرها على كتفها.

وكتبت سارة نخلة على صورتها "#بيرى#سارة_نخلة#اليسار_زاهى#حكايتى#كلبش#هربانة_منها#هبة_رجل_الغراب4".

ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.


يذكر ان اخر اعمال سارة نخلة مسلسل حكايتي وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير. 

داخل سيارتها.. سارة نخلة تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة .. شاهد
داخل سيارتها.. سارة نخلة تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة .. شاهد
داخل سيارتها.. سارة نخلة تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة .. شاهد

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