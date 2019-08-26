ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجوهري: مصر أظهرت مرونة واضحة في التعامل مع ملف سد النهضة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:01 ص
عالم مصر
عالم مصر
ماجدة بدوى
قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتي بمحافظة الغربية، أن تقديم مصر مقترحات عادلة بشأن ملف سد النهضة خطوة هامة على طريق التوصل لاتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث فى هذه القضية.

أضاف الجوهري خلال بيان صحفي له، أن مصر أظهرت مرونة واضحة فى تعاملها بشأن ملف سد النهضة وعلى الدول الأخرى التعاون لإتمام التوصل لاتفاق عادل يحافظ على حقوق جميع الدول.

تمنى سلامة الجوهري، أن تكون الفرصة التى أعطتها مصر بتأجيل الاجتماع الثلاثى للشهر المقبل فترة جيدة للتفاوض بشكل أكبر والتعاون بشأن التوصل لاتفاق نهائى بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد نائب زفتي، ثقته الكاملة فى نجاح القيادة السياسية فى اتمام هذا الاتفاق والحفاظ على حقوقنا المائية كاملة وكذلك تحقيق التعاون الأمثل مع الدول لتحقيق التنمية دون الإضرار بمصالح أى طرف.

يذكر أن مصر قدمت مقترحًا فنيًا عادلًا يُراعى مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلى الكهرباء من السد دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تستعرض مراحل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

العليا لمياه النيل تستعرض المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة .. اجتماع سداسي بين الدول الثلاث للاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد

مقترح مصري عادل يراعي مصالح إثيوبيا في سد النهضة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ترشيحاتنا

علي عمق 6 آلاف متر .. بدء حفر حقل مونتو المصري للغاز باحتياطي 4.7 تريليون قدم

صاحب القدم الذهبية.. الأهلي يختار أفضل لاعب في موسم 2018-2019

أنغام تعلق على فوز زوجها بجائزة جلوبل ميوزك أوورد

استقالة مذيعة جزائرية من الجزيرة القطرية وتعد بالكشف عن الأسباب

محمد رمضان يعتدي على جمهوره بـ حفل الساحل الشمالى.. فيديو جديد

اخبار الرياضة.. الزمالك وبيراميدز مهددان بالإقصاء من أفريقيا.. حريق في قناة الأهلي.. خليفة عامر حسين في المسابقات إنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة

بعد غياب طويل.. شاهد إطلالة حورية فرغلي في أحدث ظهور

مبتلبسش غير جلابية .. دوللي شاهين تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير جريئة