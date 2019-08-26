الجوهري: مصر أظهرت مرونة واضحة في التعامل مع ملف سد النهضة

قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتي بمحافظة الغربية، أن تقديم مصر مقترحات عادلة بشأن ملف سد النهضة خطوة هامة على طريق التوصل لاتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث فى هذه القضية.



أضاف الجوهري خلال بيان صحفي له، أن مصر أظهرت مرونة واضحة فى تعاملها بشأن ملف سد النهضة وعلى الدول الأخرى التعاون لإتمام التوصل لاتفاق عادل يحافظ على حقوق جميع الدول.



تمنى سلامة الجوهري، أن تكون الفرصة التى أعطتها مصر بتأجيل الاجتماع الثلاثى للشهر المقبل فترة جيدة للتفاوض بشكل أكبر والتعاون بشأن التوصل لاتفاق نهائى بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



وأكد نائب زفتي، ثقته الكاملة فى نجاح القيادة السياسية فى اتمام هذا الاتفاق والحفاظ على حقوقنا المائية كاملة وكذلك تحقيق التعاون الأمثل مع الدول لتحقيق التنمية دون الإضرار بمصالح أى طرف.



يذكر أن مصر قدمت مقترحًا فنيًا عادلًا يُراعى مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلى الكهرباء من السد دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.