للحجز والتسجيل.. دار الحكمة تفتح باب التقدم للمؤتمر الثامن لأطباء الامتياز والممارسين

أعلنت نقابة أطباء مصر عن انعقاد المؤتمر الثامن لأطباء الامتياز والممارسين العموم لمدة ثلاثة ايام متتالية من الخميس 12 سبتمبر و حتي السبت 14 سبتمبر 2019 بدار الحكمة.



وأوضحت النقابة أن المؤتمر يشمل أكثر من 30 محاضرة مختلفة لكافة الحالات التي يتعرض لها الممارس العام , كما يهتم بتعليم الطبيب الذى لا يزال في بداية حياته العملية أهم الحالات الطبية التي سيواجهها في بداية مشواره وكيفية التعامل معها.



وأشارت النقابة إلى أن تكلفة الاشتراك في المؤتمر 150 جنيها فقط وأخر معاد للاشتراك هو 31 أغسطس الجاري



وأفادت أن المؤتمر يستهدف بشكل أساسي أطباء الامتياز (المنتهين منه أو المقبلين عليه) لتثقيفهم عمّا سيواجههم من حالات طبية وطرق التعامل "الصحيحة" معها بطريقة تركز على الجانب العملي أكثر من الجوانب النظرية التي تم دراستها على مدار الست سنوات التي قضاها الطبيب في الدراسة، ومطروحة بشكل يفيد الطبيب سواء أكان طبيب امتياز جديد أم ممارس عام حديث التخرج.



كما يهدف المؤتمر إلى تعريف الطبيب تعريفًا موجزًا بالتخصصات المختلفة والفروق بينها مع تخصيص محاضرات للشرح باستفاضة للطرق المختلفة التي يمكن للطبيب أن يسلكها سواء للسفر إلى الخارج أو لإيجاد فرص عمل داخل جمهورية مصر العربية.



ويتضمن المؤتمر محاضرات للتعريف بطرق حماية الطبيب لنفسه صحيًا حتى يحدّ من انتقال المرض سواء من المريض للطبيب أو العكس في ظلّ انتشار الكثير من الأمراض المعدية نتيجة التعامل الخاطئ مع الأدوات أو عدم اتّباع القواعد العالمية في تقديم الرعاية الصحية .



وأوضحت النقابة أن المؤتمر سيقدم محاضرات تستهدف تعريف الطبيب بحقوق وواجبات وأخلاقيات المهنة ، مع التأكيد علي ان الحماية القضائية للطبيب أصبحت لا تقل أهمية عن الحماية الصحية، في وقت لم يعد للطبيب فيه بدٌ من معرفة حقوقه وواجباته لتأمين المرضى أولًا ثم تأمين نفسه قضائيًا.



هذا بالإضافة إلى كثير من المحاضرات القيّمة التي تقدمها مجموعة عظيمة من أساتذة كليات طب القصر العيني والأزهر وعين شمس.



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