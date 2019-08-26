مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة .. قبلة عشاق الخيل على مستوى الوطن العربي..تنظمه المحافظة بالتنسيق مع وزارة السياحة.. وجوائز مالية ومعنوية للفائزين

انطلاق المهرجان في دورتة الـ 24 يوم 26 سبتمبر المقبل

أرض الفروسية تحتضن المئات من محبي ومربي الخيول الأصيلة

الشرقية تعلن جاهزيتها لاستضافة الحدث



تشتهر محافظة الشرقية بإنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة حيث تنتج المحافظة أكثر من 80% من الإنتاج العربى للخيول من خلال 140 مزرعة يمتلكها العديد من المربين وهو ما جعل الحصان العربي رمزا وشعارا للمحافظة.واستخدمه الزعيم أحمد عرابي ابن محافظة الشرقية أثناء وقفته ضد الخديوي توفيق وذلك للتعبير عن رمز محافظة الشرقية في كل المحافل وفي جميع الظروف.



فبمجرد ان تطأ قدمك أرض محافظة الشرقية الا وتجد العلم الأخضر الذي يتوسطه حصان أبيض جامح وذلك نظرا لشهرة المحافظة باتساع رقعة الأرض الزراعية وتربية الخيول العربية الأصيلة المعروفة علي مستوى دول العالم وتحديدا دول العالم العربي والمهتمين بالخيل العربى الأصيل.



ومن أجل ذلك فقد خصصت المحافظة يومين كاملين لتنظيم مهرجان للخيول العربية الأصيلة وذلك بأرض الفروسية بمركز بلبيس تحت رعاية وزارتي السياحة والشباب والرياضة وبمشاركة أعضاء نوادي الفروسية ومربي ومحبي الخيول العربية وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب بالشرقية والقيادات التنفيذية والقنوات الفضائية ورجال الصحافة والإعلام.



كما بدأت المحافظة استعدادها لتنفيذ وتنظيم فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ٢٤ المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.



كما عقد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية اجتماع بحضور الجهات المعنية برئاسة السكرتير العام اللواء دكتور حسين الجندي لوضع الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية.



وأضاف محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثا رياضيا متميزا انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطا لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.



وأوضح محافظ الشرقية أن المهرجان مقام على مدار يومين ويشارك فيه أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة من المصريين والعرب والأجانب، مشيرًا إلى أنه سيتم منح الفائزين جوائز تتمثل في الكئوس ودروع التميز ومجسمات الامتياز تمثل شعار المحافظة.



فيما لم ينته الأمر عند هذا الحد فقد أعلنت المحافظة بدء فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ ٢٤ يومي 26 و27 سبتمبر المقبل وذلك بأرض الفروسية .





كما تم الإعلان أنه سيتم منح الفائزين ٧٢ جائزة لمسابقة جمال الخيول و١٦جائزة لمسابقة أدب الخيول تتمثل في كؤوس تفوق ودروع تميز ومجسمات الإمتياز تمثل شعار المحافظة.



ومن جانبها، قالت سرية محمد مدير إدارة السياحة بالمحافظة إن المهرجان سيتضمن مسابقات لجمال الخيول العربية المسجلة ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة وغير المسجلة من الإناث والذكور ليمثل حدثًا رياضيًا وسياحيًا متميزًا يشهد له الجميع.