الدوري الإسباني .. برشلونة يضيف الثاني فى شباك ريال بيتيس .. فيديو

أحرز أنطوان جريزمان الهدف الثاني له ولفريقه برشلونة فى شباك ريال بيتيس ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الكامب نو فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .
وجاء هدف الثاني لبرشلونة فى الدقيقة 50 عن طريق جريزمان بعد توغل رائعه من الناحية الاطراف ويسددها بإتقان فتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثاني لفريقه .
وافتتح ريال بيتيس التهديف فى الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي فقير بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله ليتوغل داخل منطقة الجزاء فيسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول لفريقه .
وادرك برشلونة التعادل فى الدقيقة 41 عن طريق جريزمان بعد تلقيه عرضية من زميله فيسددها علي الفور فتصطدم بيد الحارس وتسكن الشباك علي الفور ، معلنا هدف التعادل للكتالوني .
يذكر أن الفريقين تعرضا للهزيمة في الجولة الأولى، حيث خسر برشلونة أمام بلباو بهدف دون رد، في حين خسر بيتيس أمام بلد الوليد بهدفين مقابل هدف.
وجاء هدف الثاني لبرشلونة فى الدقيقة 50 عن طريق جريزمان بعد توغل رائعه من الناحية الاطراف ويسددها بإتقان فتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثاني لفريقه .
وافتتح ريال بيتيس التهديف فى الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي فقير بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله ليتوغل داخل منطقة الجزاء فيسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول لفريقه .
وادرك برشلونة التعادل فى الدقيقة 41 عن طريق جريزمان بعد تلقيه عرضية من زميله فيسددها علي الفور فتصطدم بيد الحارس وتسكن الشباك علي الفور ، معلنا هدف التعادل للكتالوني .
يذكر أن الفريقين تعرضا للهزيمة في الجولة الأولى، حيث خسر برشلونة أمام بلباو بهدف دون رد، في حين خسر بيتيس أمام بلد الوليد بهدفين مقابل هدف.