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رياضة

الدوري الإسباني .. برشلونة يضيف الثاني فى شباك ريال بيتيس .. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:22 م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
حسن العمدة
أحرز أنطوان جريزمان الهدف الثاني له ولفريقه برشلونة فى شباك ريال بيتيس ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الكامب نو فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .

وجاء هدف الثاني لبرشلونة فى الدقيقة 50 عن طريق جريزمان بعد توغل رائعه من الناحية الاطراف ويسددها بإتقان فتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثاني لفريقه .

وافتتح ريال بيتيس التهديف فى الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي فقير بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله ليتوغل داخل منطقة الجزاء فيسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول لفريقه .

وادرك برشلونة التعادل فى الدقيقة 41 عن طريق جريزمان بعد تلقيه عرضية من زميله فيسددها علي الفور فتصطدم بيد الحارس وتسكن الشباك علي الفور ، معلنا هدف التعادل للكتالوني .

يذكر أن الفريقين تعرضا للهزيمة في الجولة الأولى، حيث خسر برشلونة أمام بلباو بهدف دون رد، في حين خسر بيتيس أمام بلد الوليد بهدفين مقابل هدف.

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