الدوري الإسباني .. برشلونة يضيف الثاني فى شباك ريال بيتيس .. فيديو

أحرز أنطوان جريزمان الهدف الثاني له ولفريقه برشلونة فى شباك ريال بيتيس ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الكامب نو فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .



وجاء هدف الثاني لبرشلونة فى الدقيقة 50 عن طريق جريزمان بعد توغل رائعه من الناحية الاطراف ويسددها بإتقان فتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثاني لفريقه .



وافتتح ريال بيتيس التهديف فى الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي فقير بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله ليتوغل داخل منطقة الجزاء فيسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول لفريقه .



وادرك برشلونة التعادل فى الدقيقة 41 عن طريق جريزمان بعد تلقيه عرضية من زميله فيسددها علي الفور فتصطدم بيد الحارس وتسكن الشباك علي الفور ، معلنا هدف التعادل للكتالوني .



يذكر أن الفريقين تعرضا للهزيمة في الجولة الأولى، حيث خسر برشلونة أمام بلباو بهدف دون رد، في حين خسر بيتيس أمام بلد الوليد بهدفين مقابل هدف.

