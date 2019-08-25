اهم اخبار اليوم | جنرالات تركيا ينقلبون على أردوغان وفضيحة لمشايخ قطر.. حقل غاز جديد بالمتوسط وهذه قصة لولو ماركت

نشر موقع صدي البلد علي مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المهمة منها استقالة 5 جنرالات في تركيا بسبب أردوغان وفضيحة جديدة لمشايخ قطر وضحية اغتصاب جديدة لحفيد حسن البنا في فرنسا وأيضا بدء حفر حقل للغاز في البحر المتوسط وهذه قصة مجموعة اللولو الإماراتية قبل توقيع عقودها اليوم... وإلي نص الأخبار..نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، خبر استقالة 5 جنرالات بين صفوف الجيش، احتجاجا على قرارات اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.أثار أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرًا له، ويعتبر أحد أذرع جماعة الإخوان الإرهابية، عاصفة من الجدل بعد أن أصدر فتوى بشأن جواز زيارة المسلمين للمسجد الأقصى، قال فيها إنه ليس كل من زار القدس مطبعًا أو داعيًا للتطبيع.كشفت شركة شل العالمية عن أن الحفار البحري "ديسكفرر انديا" وصل إلى ميناء أبو قير منذ عدة أيام وسيبدأ عمليات الحفر في أول بئر استكشافي على عمق 6,000 متر تحت سطح البحر في امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط نهاية أغسطس الجاري.التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من قادة الدول المشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع المقامة فى مدينة "بياريتز" الفرنسية، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال القمة حيث التقى الرئيس السيسى السكرتير العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش.يواجه طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان قضية جديدة رفعتها ضده إحدى السيدات تتهمه فيها بالاعتداء عليها في واقعة تعود لعام 2014.أصدرت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا تشكر به قيادات الدولة المصري والتي أتاحت فرصة لممارسة حقها في تعديل لوائحها بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأوليمبية المصرية وقانون الرياضة.نفى مصدر أمنى القبض على المحامية منال ممدوح الطيبى (عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان) .أكدت وزارة التربية والتعليم انها تعمل حاليا على تطوير المنظومة التعليمية في مصر بدعم من القيادة السياسية"شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الاثنين بمقر مجلس الوزراء، توقيع عقود بشأن هايبر ماركت اللولو، وذلك للدخول في مجال أسواق الجملة للخضر والفاكهة، ومن المقرر إقامة الشركة 10 هايبر ماركت 5 منها بالتعاون مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية و5 أخرى مع مطورين من القطاع الخاص.ويملك مجموعة "لولو"، رجل الأعمال يوسف علي؛ هندي الأصل، وهو صاحب رؤية مبتكرة أحدثت كثير من التطورات في الشرق الأوسط، وأصبح الآن هذا الرجل من أغنى رجال الهند علي مستوى العالم فيحتل المركز أربعين وتتخطى الآن ثروته ما يُعادل 2.3 مليار دولار.ولولو جروب انترناشونال هي شركة هندية متعددة الجنسيات تعمل في سلسلة من محلات السوبر ماركت وشركات البيع بالتجزئة ومقرها في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 2000 من قبل يوسف على الذي ينحدر من Nattika في منطقة Thrissur في ولاية كيرالا بالهند.وبحسب ويكيبيديا، فإن عدد عمال الشركة على مستوى العالم أكثر من 50 ألف موظف من خلال 174 فرع وحققت أرباحا بنهاية 2016 بحوالي 6.3 مليار دولار أمريكي.