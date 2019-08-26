رئيس البرلمان الكويتي يكشف الوضع الصحي لـ أمير البلاد صباح الأحمد الجابر

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأحد، الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرًا إلى أنه تعافى من أزمة صحية ألمت به مؤخرا.





وكتب الغانم عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" سلسلة تغريدات نفى فيها الشائعات، التي جرى تداولها من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول مرضه.





وقال الغانم: "مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عن صحة أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط تجاوزه بفضل من الله تعالى".





وأضاف في تغريدة أخرى: "لمن سألني من الأخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلا ما أكده الديوان الأميري أنه بصحة وعافية، وأنا ألتقيه بشكل يومي ومستمر".





واستطرد: "نحن كويتيون وما كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلا وألا يضغط على نفسه كثيرا وأن يقضي فترة استشفائه ونقاهته كاملة"، مضيفا: "حفظك الله يا سمو الأمير وأدامك ذخرا للبلاد".





وتسببت الحالة الصحية لأمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، بحدوث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، وفي غضون ساعات قليلة تصدر هاشتاج #صباح_الأحمد_ الصباح وصباح_الأحمد_خطاك السوء، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الخليج على موقع "تويتر".



