بعد اكتمال الفرق.. تعرف على جميع مواجهات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

اكتمل نصاب الفرق المشاركة في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا مع نهاية اليوم الثالث من الدور التمهيدي للبطولة، بعد انضمام الـ 13 ناديا الذي تم إعفاؤهم إلى القائمة لتكتمل المواجهات بـ16 لقاء في الدور المؤهلة لمرحلة المجموعات مباشرًا.



وجاءات مواجهات دور الـ 32 من البطولة الإفريقية على النحو التالي:



النصر (ليبيا) و الرجاء البيضاوي (المغرب)

شبيبة القبائل (الجزائر)و حوريا (غينيا)

ايه اس سي كارا (توجو) و فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)

أنييمبا (نيجيريا) و الهلال (السودان)

اتحاد العاصمة (الجزائر) و جور ماهيا (كينيا)

كانو سبورت (غينيا الاستوائية) و الأهلي (مصر)

جينيراسيون فوت (السنغال) و الزمالك (مصر)

أشانتي كوتوكو (غانا)و النجم الساحلي (تونس)

بترو أتليتكو (أنجولا) و كامبالا سيتي (أوغندا)

كوت دي أور (سيشيل) و صنداونز (جنوب أفريقيا)

نواذيبو (موريتانيا) و الوداد البيضاوي (المغرب)

إليكت سبورت (تشاد) و الترجي (تونس)

يانج أفريكانز (تنزانيا) و زيسكو يونايتد (زامبيا)

بلاتينيوم (زيمبابوي) و أونياو دو سونجو (موزمبيق)

جرين إيجلز (زامبيا) و بريميرو دي أجوستو (أنجولا)

فوسا جونيورز (مدغشقر) و مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)