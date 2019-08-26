ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اكتمال الفرق.. تعرف على جميع مواجهات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:32 ص
الأهلي
الأهلي
أحمد هاني
اكتمل نصاب الفرق المشاركة في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا مع نهاية اليوم الثالث من الدور التمهيدي للبطولة، بعد انضمام الـ 13 ناديا الذي تم إعفاؤهم إلى القائمة لتكتمل المواجهات بـ16 لقاء في الدور المؤهلة لمرحلة المجموعات مباشرًا.

وجاءات مواجهات دور الـ 32 من البطولة الإفريقية على النحو التالي:

النصر (ليبيا) و الرجاء البيضاوي (المغرب)
شبيبة القبائل (الجزائر)و حوريا (غينيا)
ايه اس سي كارا (توجو) و فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)
أنييمبا (نيجيريا) و الهلال (السودان)
اتحاد العاصمة (الجزائر) و جور ماهيا (كينيا)
كانو سبورت (غينيا الاستوائية) و الأهلي (مصر)
جينيراسيون فوت (السنغال) و الزمالك (مصر)
أشانتي كوتوكو (غانا)و النجم الساحلي (تونس)
بترو أتليتكو (أنجولا) و كامبالا سيتي (أوغندا)
كوت دي أور (سيشيل) و صنداونز (جنوب أفريقيا)
نواذيبو (موريتانيا) و الوداد البيضاوي (المغرب)
إليكت سبورت (تشاد) و الترجي (تونس)
يانج أفريكانز (تنزانيا) و زيسكو يونايتد (زامبيا)
بلاتينيوم (زيمبابوي) و أونياو دو سونجو (موزمبيق)
جرين إيجلز (زامبيا) و بريميرو دي أجوستو (أنجولا)
فوسا جونيورز (مدغشقر) و مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر والجزائر في المقدمة.. تعرف على تصنيفات المنتخبات لـ أمم أفريقيا 2021

الكاف يعلن تصنيف المنتخبات في تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021

انطلاق نسخة 2019-2020 لدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك ..غدا

تعرف على باقي نتائج دوري أبطال أفريقيا .. النجم يسقط وصن داونز يلاحقه

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019 في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

عمومية اتحاد الكرة تتوعد بـ جمعية طارئة واستعجال الفيفا فى شكواها

اخبار النادي الاهلي اليوم الاحد 25-8-2019.. الأحمر مهدد بسحب لقب الدوري.. وحريق داخل القناة

كسرت أنفه.. مصرية تعتدي على زوجها بالضرب في الكويت.. والشرطة تحقق

مواعيد متضاربة .. السوبر يفجر أزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلى

تعبان يا همام.. تعرف على النجم العالمي بعد ظهوره بـ همام فى أمستردام

دواء بالصيدليات.. مكمل غذائي لـ الوقاية من مرض السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة

بعد غياب طويل.. شاهد إطلالة حورية فرغلي في أحدث ظهور