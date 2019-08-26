رئيس الوزراء البريطاني: سنغادر الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف





أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن بلاده ستترك الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر أكتوبر المقبل مهما كانت الظروف.



وفي هذا الصدد قال مسؤول بريطاني - في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم / الأحد/ - إن جونسون أكد أنه يفضل السعي من أجل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكرر القول بأنه ما زال راغبا في الجلوس والحديث مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بهذا الشأن.



وأضاف أن جونسون شدد كذلك – على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياريتس في فرنسا- على ضرورة احترام الاستفتاء الذي قام به الشعب البريطاني.