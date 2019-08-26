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التفاصيل الكاملة للغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:44 ص
غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية
رويترز
قال مسؤول من موقع عسكري تابع لجماعة فلسطينية في بلدة قوسايا اللبنانية الواقعة قرب الحدود السورية إن ثلاث غارات استهدفت الموقع ولم تؤد إلا إلى أضرار مادية فقط.

وقال أبو محمد لقناة النهار إن طائرات مسيرة استهدفت أحد المواقع بثلاثة صواريخ ولم يؤد ذلك إلى سقوط ضحايا ولكن أضرارا مادية فقط.

يأتي ذلك عقب تنفيذ طائرات بدون طيار إسرائيلية، أمس، محاولات لشن هجمات على الأراضي اللبنانية، قبل أن يسقط حزب الله اللبناني هذه الطائرات.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الهجمات على الأراضي اللبنانية والعراقية والسورية خلال اليومين الماضيين.

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