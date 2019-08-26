ترامب:احترم ماكرون ولكن من المبكر جدا الجلوس مع الإيرانيين



كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه طلب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد لقاءات مع مسئولين إيرانيين.



وقال إن الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى مقر القمة أمس الثلاثاء لم تفاجئه، "ماكرون أبلغني بزيارة ظريف وطلب موافقتي".



ويأتي ذلك بعدما قال البيت الأبيض في بيان له إن ترامب تفاجأ بزيارة ظريف، إلا أن الإليزيه أكد أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.



وأضاف:"أكن احتراما كبيرا لماكرون لكن من المبكر جدا أن ألتقي الإيرانيين أو أن أعقد لقاءات معهم .



وتابع:"لدينا يوم طويل من الاجتماعات اليوم... سنبحث ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية، والمدد القانونية للاتفاق النووي، وغيرها..سنرى ما سيحدث".





