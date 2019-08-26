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تعرف على التأخيرات المتوقعة لقطارات السكة الحديد اليوم | خدمات

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:12 ص
تأخيرات القطارات
تأخيرات القطارات
أحمد أبوشوشة
تعلن السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين الموافق ٢٦ اغسطس ٢٠١٩ نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٣٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.

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