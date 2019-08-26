ضبط تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل للاتجار في مخدر الهروين بقرى مركز بنها، واحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط كل من طارق ا ح " وحسن ا ح " عاطلين.



وضبط بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 300 جرام ومبلغ مالى وهواتف محمولة وكشفت التحقيقات تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة.



وبمواجهة المتهمين اقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

