جابكو: 61.7 ألف برميل إنتاج حقول رأس شقير يوميا

أظهرت نتائج أعمال شركة بترول خليج السويس "جابكو" أن متوسط الإنتاج من حقولها بمنطقة رأس شقير بلغ نحو 7ر61 ألف برميل زيت خام يوميًا خلال العام المالي 2018/2019، مشيرة إلى أن هناك خطة لزيادة الإنتاج من حقول رأس شقير خلال العام المالى الحالي الى نحو 73 ألف برميل زيت يوميًا.



ومن المستهدف زيادة ضخ الاستثمارات في حقول رأس شقير من نحو 391 مليون دولار في عام 2018/2019 إلى نحو 503 مليون دولار في عام 2019/2020، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات في عامي 2019/2020 و2020/2021 إلى نحو 2ر1 مليار دولار للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية من خلال حفر 13 بئرا تنمويًا واستكشافيًا جديدًا وإجراء 12 عملية لإصلاح الآبار وهو ما يسهم في الوصول إلى معدلات الإنتاج المستهدفة ودعم الاحتياطيات البترولية.



وفي إطار جهود تطوير وإحلال البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة بالحقول والحفاظ على كفاءة التشغيل، فقد جرى الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات بكل من حقل أكتوبر ومنطقة رأس بكر والوحدة 101 بمصنع استخلاص الغازات، ويجرى العمل حاليًا في تنفيذ 4 مشروعات جديدة تشمل مشروع إعادة تأهيل البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج بمحطة مرجان - 36 بالإضافة إلى مشروع إحلال شبكة الخطوط البحرية وتطبيق تقنية حقن المياه قليلة الملوحة بحقلى بدرى والمرجان لتعظيم إنتاج الزيت الخام، وجارٍ حاليًا المضي في الإجراءات الخاصة بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعى بحقول رأس شقير، طبقًا لأفضل المواصفات والمعايير العالمية بما يسهم في دعم التوافق البيئي، مشيرا إلى الالتزام الصارم باشتراطات الأمن والسلامة المهنية والتي كان لها أكبر الأثر في إنجاز الأعمال بصورة آمنة.