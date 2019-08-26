انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق جامعة الأزهر.. وإتاحة الفرصة للمتخلفين قريبا

أعلن الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر مساء أمس الأحد.



وأوضح مستشار رئيس الجامعة أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى، متاح لهم التسجيل إلكترونيا في المرحلة الثانية التي سوف تبدأ بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية الشهر القادم.



وأضاف فرج أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فقد تم استقبال عدد من الطلاب والطالبات بوحدات النظم بالجامعة لتيسير إجراءات التنسيق لهم والرد على استفساراتهم خلال المرحلة الأولى.



كما أضاف فرج - وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - أنه قام بتسجيل الرغبات إلكترونيا منذ فتح التنسيق وحتي الآن 53330 ألف طالب وطالبة.