سامح عبد العزيز يحضر للجزء الثاني من رمضان كريم

يعقد المخرج سامح عبد العزيز جلسات تحضيرية من أجل التحضير للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا فى الجزء الأول.



مسلسل "رمضان كريم"، يلقي الضوء على كثير من المشاكل الاجتماعية التى تواجه السواد الأعظم من الشعب، وخصوصًا ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، وتمثل ذلك فى أكثر من مشهد كان بطله الفنان سيد رجب والفنانة ريهام عبد الغفور وسلوى عثمان، عندما ذهبا لشراء بعض الأجهزة الكهربائية من بعض المحلات، وفوجئا بوضع رقم أكبر من قيمة المنتج.



ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، ويحكى عن الصائمين والمفطرين فى سياق درامى اجتماعى، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.