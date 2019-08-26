بعد غد .. أمسية فنية بمشاركة دولية من الهند على مسرح محكى القلعة

نظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر أمسية فنية بعد غد الأربعاء تتضمن 3 حفلات تبدأ في الثامنة مساء بمشاركة دولية من الهند ؛ وذلك ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.



وفى التاسعة مساء يقدم فريق بغدادى بيج باند بقيادة عازف الترومبيت المايسترو مجدى بغدادى، مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية الى جانب مختارات من الحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز .



وفى العاشرة مساء يشدو النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بباقة من اعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد ، حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، حاتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات، حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ويا جريد النخل العالى الى جانب مختارات من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بادائها.