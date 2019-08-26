التموين: إنشاء 4 سلاسل تجارية جديدة لتوفير 3 آلاف فرصة عمل

كشف الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية جديدة.



وأوضح رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الـ 4 سلاسل تجارية ستكون في مناطق 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل.



وأضاف أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين فى العديد من المحافظات باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار لافتا إلى أن ذلك سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.