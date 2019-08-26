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اقتصاد

التموين: إنشاء 4 سلاسل تجارية جديدة لتوفير 3 آلاف فرصة عمل

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:34 م
ابراهيم عشماوى مساعد
ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار
محمد صبيح
كشف الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية جديدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الـ 4 سلاسل تجارية ستكون في مناطق 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل.

وأضاف أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين فى العديد من المحافظات باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار لافتا إلى أن ذلك سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.

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